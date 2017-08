POL-DO: Kinderwagen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0858

Es ist ein besonderes Kinderwagen-Modell, das Unbekannte am vergangenen Freitagnachmittag (4. August) in Dortmund-Brechten gestohlen haben. Das viersitzige Gefährt war vor einem Wohnhaus angekettet, doch auch das hielt den Dieb oder die Diebe nicht ab.

Mit einem Schloss hatte die Besitzerin den Kinderwagen gegen 14.50 Uhr an einem Geländer an der Brambauerstraße in Höhe der Hausnummer 54 befestigt. Um 15.20 Uhr musste sie den Diebstahl feststellen. Kinderwagen und Schloss waren verschwunden.

Weil es sich bei dem Diebesgut um ein auffälliges Modell handelt, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Gestohlen wurde ein blauer Wagen der Marke Rabo. Haben Sie im Bereich des Tatorts etwas Verdächtiges beobachtet oder einen solchen Kinderwagen angeboten bekommen? Dann melden Sie sich bitte beim hiesigen Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell