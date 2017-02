POL-DO: Unbekannte greifen 19-Jährigen an - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0153

Ein 19-jähriger Dortmunder ist am Donnerstagmittag (2. Februar) auf der Clemens-Veltum-Straße unvermittelt von zwei Unbekannten angegriffen worden.

Der Mann war gegen 11.50 Uhr auf dem Gehweg unterwegs, als ihn plötzlich von hinten zwei Männer angriffen und an seiner Kleidung zerrten. Daraufhin kam es zu einer Rangelei, in deren Verlauf einer der Männer den 19-Jährigen ins Gesicht schlug. Zudem trat ihn einer der Unbekannten gegen die Hüfte. Anschließend flüchteten die Angreifer - vermutlich in Richtung Schützenstraße.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den beiden Unbekannten machen können. Sie hatten sich beide einen dunklen Schlauchschal über die untere Gesichtshälfte gezogen. Einer der Täter war den ersten Zeugenangaben zufolge ca. 17 oder 18 Jahre alt, ca. 165 bis 170 cm groß, schlank, hatte hellblaue Augen und trug dunkle Kleidung. Der zweite war ca. 20 bis 23 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank und hatte blaue Augen.

Zeugenhinweise bitte an den hiesigen Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell