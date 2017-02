POL-DO: Ohne Fahrerlaubnis mit unterschlagenem Auto vor Polizei geflüchtet

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0151

Eigentlich eine normale Verkehrskontrolle - doch ein 22-jähriger Pkw Fahrer wollte heute Nacht (3. Februar) nicht anhalten und flüchtete vor der Polizei. Warum er das tat, lesen Sie hier:

Es war heute Nacht gegen 0:40 Uhr. Polizeibeamte in einem Streifenwagen entschlossen sich, einen Daihatsu auf der Martener Straße zu kontrollieren. Doch der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen, beschleunigte und flüchtete mit dem Auto. Über die Froschlake führte sein Weg in Richtung Germaniastraße und Steinhammerstraße. An der Overhoffstraße lenkte er das Auto an eine Bahnunterführung und hielt vor den dortigen Pollern an. Der Unbekannte stieg aus und flüchtete einige hundert Meter zu Fuß, bevor er von den Polizeibeamten in einem Park zwischen Steinhammerstraße und Martener Straße gestellt werden konnte.

Der Dortmunder gab an, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei und dass er deswegen auch nicht unbedingt hätte anhalten wollen. Darüber hinaus habe er sich das Auto "nur geliehen" - allerdings ohne Wissen des Halters. Er habe kurzfristig eine Party verlassen um etwas zu holen. Anschließend hätte er umgehend zur Party zurück gewollt.

Der Verdacht, dass der 22-jährige Dortmunder zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Auto gefahren habe, bestätigte sich wenig später bei einem freiwilligen Urintest in einer Polizeiwache. Es folgten eine Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Zudem stellten die Polizeibeamten die Fahrzeugschlüssel des Daihatsu sicher.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er dann auch wieder zur Party - allerdings zu Fuß...ob er den Weg allerdings tatsächlich angetreten hat oder doch lieber nach Hause gegangen ist, ist uns nicht bekannt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell