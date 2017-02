POL-DO: Raubüberfall auf 31-Jährige - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0150

Eine 31-jährige Dortmunderin ist in der Nacht zu Donnerstag (2. Februar) auf der Deggingstraße überfallen worden.

Die Frau war gegen 0.45 Uhr in Richtung Westen unterwegs, als sie merkte, dass sich zwei unbekannte Männer hinter ihr befanden. Weil sie sich dabei nicht wohl fühlte, stoppte sie. Um die Männer vorbeizulassen, tat sie ihrer ersten Aussage zufolge so, als müsse sie ihre Schnürsenkel binden. Als sie sich heruntergebeugt hatte, stand einer der Unbekannten jedoch plötzlich vor ihr. Von vorne nahm er sie demnach in den Schwitzkasten und bedrohte sie mit der Aussage, er habe ein Messer. Die Frau versuchte sich zu wehren, fiel dabei jedoch zu Boden. Noch während sie sich wehrte, merkte sie, wie ihr Rucksack abgeschnitten wurde. Einer der Unbekannten hatte offenbar die Schultergurte durchtrennt.

Im Anschluss flüchteten die beiden Männer mit ihrer Beute in Richtung Osten.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Beschreibung zum Haupttäter: Er soll ca. 176 cm groß und ca. 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Er hatte eine schmale, sportliche Figur und trug eine dunkle Kappe, eine dunkle Skimaske, eine dunkle Jacke sowie Jeans. Seine Schuhe waren demnach rötlich. Zum zweiten Täter, der vermutlich vor allem "Schmiere stand", gibt es folgende Beschreibung: ca. 20 Jahre alt, schmale Statur, grüner Kapuzenpullover und Jeans. Er soll laut Zeugenaussage marokkanisch ausgesehen haben.

Zeugen melden sich bitte beim hiesigen Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell