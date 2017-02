POL-DO: Felgen und Reifen an einem Autohaus entwendet - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0149

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch (1.) auf Donnerstag (2. Februar) an einem Dortmunder Autohaus einen hohen Sachschaden verursacht. Nicht nur entwendeten sie diverse Reifen und Felgen, sondern sie beschädigten auch noch mehrere Fahrzeuge.

In der Zeit zwischen 18.30 und 7.30 Uhr müssen die Täter zugeschlagen haben. Auf das Gelände an der Felicitasstraße in Hörde gelangten sie offenbar, indem sie ein Zaunelement auf unbekannte Weite herausbrachen. Anschließend beschädigten sie mindestens acht Fahrzeuge, die auf dem Gelände standen, und verschoben diese - offenbar um eine Schneise zu bilden und an die dortigen Container zu gelangen. Zwei davon brachen sie auf und entwendeten daraus die oben genannten Gegenstände. Anschließend entkamen die Täter unerkannt.

Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei ca. 40.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Haben Sie im Bereich des Tatortes verdächtige Geräusche gehört, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Dann melden Sie sich bitte beim hiesigen Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

