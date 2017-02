POL-DO: Abschlussmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 1

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0148

Auf der A 1 hat sich am Donnerstagabend (2. Februar) ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet.

Gegen 19 Uhr war ein 26-jähriger Motorradfahrer in Fahrtrichtung Bremen unterwegs. Ersten Zeugenangaben zufolge überholte er etwa zwischen den Anschlussstellen Volmarstein und Hagen-West links einen auf der linken Fahrspur befindlichen Pkw. Als er anschließend wieder beschleunigte, geriet er den Aussagen zufolge ins Schlingern und verlor die Kontrolle über das Zweirad. Der Mann aus Wetter stürzte und wurde von seinem Motorrad geschleudert.

Er starb noch an der Unfallstelle.

Die A 1 in Richtung Bremen musste während der Unfallaufnahme ab der Anschlussstelle Volmarstein bis ca. 20.35 Uhr komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit an der Anschlussstelle Volmarstein von der Autobahn abgeleitet. Ab ca. 21.20 Uhr konnte der Verkehr wieder fließen.

