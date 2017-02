POL-DO: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf A1 bei Volmarstein - Autobahn in Richtung Bremen gesperrt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0146

Am heutigen Donnerstagabend (2. Februar) hat sich auf der A 1 bei Volmarstein gegen 19.05 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Der Unfallhergang ist gegenwärtig noch unklar. Derzeit ist die A1 in Richtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Gevelsberg und Volmarstein gesperrt. Ableitungen sind eingerichtet. Die Sperrungen dauern voraussichtlich bis 22 Uhr an.

Wir berichten nach.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell