POL-DO: Zwei Festnahmen nach brutalem Raubüberfall

Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei Dortmund

In der Nacht von Freitag (27.1.) zu Samstag (28.1.) gegen 0.45 Uhr kam es in Schwerte auf der Ostberger Straße, in Höhe des Friedrich-Bährens-Gymnasium, zu einem Raub/versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 36-jährigen Schwerters. Der weitere Sachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt (siehe Pressemitteilung Nr. 0124).

Die weiteren Ermittlungen der Mordkommission erbrachten einen Tatverdacht gegen zwei Personen. Am heutigen Donnerstag (2.2.) gegen 13 Uhr konnten diese Personen in Schwerte erkannt werden. Beide Personen ergriffen zunächst die Flucht. Eine Person wurde unmittelbar gestellt und festgenommen. Die zweite Person flüchtete zunächst, konnte dann aber mit Unterstützung des eingesetzten Polizeihubschraubers lokalisiert werden und wurde ebenfalls festgenommen.

Die Ermittlungen der Mordkommission Dortmund dauern weiter an.

Aus kriminaltaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Informationen veröffentlicht werden.

Zuständige Staatsanwaltschaft - auch für Presseauskünfte - ist Hagen.

Siehe auch: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3546913

