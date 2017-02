POL-DO: Marihuana im Kofferraum - Polizei stoppt teilweise ehrliche Drogenkuriere

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0142

Eine Polizeistreife hat am gestrigen Dienstagabend (31. Januar) einen Pkw mit mehreren hundert Gramm Marihuana abgefangen. Der verdächtige Geruch im Fahrzeug führte schnell zum Versteck.

Gegen 21:30 Uhr kontrollierten die Beamten den Pkw auf einem Parkplatz in der Straße Im Spähenfelde. Als der 23-jährige Fahrzeugführer das Fenster öffnete, ließ sich das Offensichtliche nicht mehr vermeiden. Der durchdringende Geruch gestatte keine Ausreden, so dass der Fahrer auch kleinlaut das Versteck im Kofferraum preisgab. Hier fanden die Beamten ein knappes Kilo Marihuana. "Nur für den Eigenbedarf", so der immer noch kooperative Fahrer.

Die Frage der Beamten, ob der ebenfalls im Auto liegende kleine Beutel Kokain auch zum Eigenbedarf genutzt wird, ließ der Fahrer und dessen 25-jähriger Beifahrer unbeantwortet.

Neben den Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet den 23-Jährigen noch eine Anzeige für das Fahren unter Wirkung des berauschenden Mittels.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell