POL-DO: Hoher Sachschaden nach Unfall - Fahrerin geschockt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0139

Wie genau es zu diesem Unfall gekommen war, konnte die geschockte Pkw Fahrerin gestern erst einmal nicht genau sagen.

Nach Angaben eines 66-jährigen Pkw-Fahrers und zweier Zeugen (27 und 29) fuhren sie gestern Nachmittag (31.1.) alle gegen 15.40 Uhr in ihren jeweiligen Autos auf der Rheinischen Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Als die drei Dortmunder die grüne Ampel an der Heinrichstraße passierten, bog plötzlich die 39-jährige Frau aus Essen nach rechts auf die Rheinische Straße ein.

Es kam zum Zusammenstoß des VW Touareg mit dem Ford Focus. Die Frau in dem Ford zog sich leichte Verletzungen zu, der 66-Jährige blieb unverletzt. Die beiden Zeugen hielten ihre Fahrzeuge an und kümmerten sich umgehend um die Essenerin.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Dortmunder Polizei auf rund 13.000 Euro. Aufgrund der blockierten Fahrspuren kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell