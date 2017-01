POL-DO: Schülerin angefahren - Polizei sucht Fahrerin und Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0137

Stellen Sie sich vor Ihr Kind wird auf seinem Weg zur Schule angefahren, verletzt und der Verursacher flüchtet... So geschehen gestern Morgen (30.1.) an der Gleiwitzstraße in Dortmund-Scharnhorst. Jetzt fahndet die Polizei nach der flüchtigen Pkw Fahrerin.

Nach Angaben der 15-jährigen Dortmunderin habe sie die Gleiwitzstraße in Höhe der Hausnummer 162 an einem Zebrastreifen überqueren wollen. Als sie die Straße betreten habe, wurde sie plötzlich von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert.

Die Dortmunderin verletzte sich dabei und krabbelte unter Schmerzen zum, Fahrbahnrand. Hierbei nahm sie aus den Augenwinkeln wahr, dass eine Frau aus dem Unfallwagen herausschaute: Sie soll die Tür geöffnet, herausgesehen und dann die Tür wieder geschlossen haben. Danach entfernte sie sich in dem Auto in Fahrtrichtung Norden (Flughafenstraße) ohne mit der Schülerin zu sprechen.

Ein nachfolgender Pkw Fahrer (54 Jahre / Dortmunder) hielt an, kümmerte sich um die Verletzte und stellte sich als Zeuge zur Verfügung.

Bei der späteren Anzeigenerstattung wurde die Fahrerin des Pkw mit kurzen Haaren beschrieben. Eine Kennzeichenüberprüfung läuft bereits.

Die Polizei kann an die Fahrerin nur appellieren: Stellen Sie sich vor es wäre Ihr Kind gewesen!

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und / oder Angaben zur Fahrerin und / oder dem Auto machen können melden Sich bitte bei der Polizeiwache in Scharnhorst unter der 0231 - 132 3621.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell