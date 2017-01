POL-DO: Drei Einbrecher in Dortmund-Wickede festgenommen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0130

Am Montagabend gegen 21.45 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei. Er beobachtete drei verdächtige Personen auf dem Wickeder Hellweg, die sich an einer Geschäftstür zu schaffen machten. Der Zeuge verfolgte die drei Männer weiter und konnte dann sehen, wie die mutmaßlichen Einbrecher versuchten, weitere Türen von Geschäften auf dem Wickeder Hellweg aufzuhebeln. Der eingetroffene Streifenwagen konnte die drei Männer beobachten, wie sie in einem noch geöffneten Supermarkt verschwanden. Weitere Beamte begaben sich zum Hinterausgang des Geschäfts - mit Erfolg. Die vermeintlichen Einbrecher liefen den Polizisten in die Arme.

Alle drei Tatverdächtigen (19 Jahre aus Witten, 19 Jahre aus Kamen, 20 Jahre aus Dortmund) wurden festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Sie sind bei der Polizei einschlägig bekannt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell