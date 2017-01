POL-DO: Nur für den Eigenbedarf - Polizei fängt Drogenkuriere ab

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0128

Das gute Gespür und die feine Nase einer Polizeistreife haben am vergangenen Freitag (27. Januar) gegen 18.50 Uhr zur vorläufigen Festnahme von vier Männern geführt. Neben diversen gefährlichen Gegenständen (u.a. Reizstoffsprühgeräte, Messer) führte das Quartett eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel mit sich.

Dabei waren weder die Antworten der Männer noch deren gewähltes Versteck im Fahrzeug besonders kreativ. Man habe ein wenig für den Eigenbedarf behalten, hieß es. Und die paar Messer und Pfeffersprays seien ja auch nicht so schlimm. Nun ja, das sahen die Beamten anders. Die im Fußraum aufbewahrte Menge Marihuana übersteigt dann doch den durchschnittlichen Eigenbedarf (siehe Foto). Ebenso die sichergestellte Menge an Kokain und Ecstasy-Pillen.

Nach der Kontrolle an der Schleefstraße in Dortmund-Aplerbeck endete für die vier Soester (20, 25, 27 und 31 Jahre) also die Reise in der nächsten Polizeiwache. Für den 27-jährigen Beifahrer kam es noch dicker. Der Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an. Der Mann hat nun viel Zeit, sich originellere Ausreden auszudenken.

