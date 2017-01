POL-DO: Auto überschlägt sich auf der A 40 - weiterer Unfallbeteiligter gesucht

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0112

Auf der A 40 hat sich am Mittwochnachmittag (25. Januar) ein Auto überschlagen. Der 37-jährige Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Er war gegen 15.35 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Essen unterwegs. Seinen ersten eigenen Angaben zufolge wurde in Höhe des Autobahndreiecks Bochum-West er plötzlich von einem anderen Fahrzeug abgedrängt und musste nach links ausweichen. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen die linksseitige Betonschutzwand und wurde von dort nach rechts abgewiesen. Das Auto überschlug sich dadurch und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Ein Rettungswagen brachte den Essener zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Das zweite offenbar am Unfall beteiligte Fahrzeug setzte derweil unbehelligt seinen Weg fort. Es soll sich dabei um ein silbernes Modell gehandelt haben - möglicherweise einen VW T5. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug und/oder dem Fahrer/der Fahrerin machen können. Hinweise bitte an die Autobahnpolizeiwache in Bochum unter Tel. 0231/132-4821.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 5.500 Euro.

An der Unfallstelle kam es für ca. eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell