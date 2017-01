POL-DO: Erstmeldung: Wohnungsbrand in nördlicher Innenstadt - Person verstorben

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0110

Am frühen Mittwochabend (25. Januar) kam es gegen 17:50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Clausthaler Straße zu einem Wohnungsbrand. Eine Person konnte durch die Einsatzkräfte nur leblos geborgen werden.

Nach den Löscharbeiten hat die Dortmunder Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Es wird nachberichtet.

