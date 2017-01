POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Supermarkt an der Sölder Straße

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0105

Nach einem Einbruch in einen Supermarkt an der Sölder Straße in der Nacht von Donnerstag (19.1) auf Freitag (20.1.) sucht die Polizei nun Zeugen. Die Täter flüchteten unerkannt.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich Unbekannte am Freitag (20.1.) gegen 1.30 Uhr Zugang zum Dach eines Supermarktes nahe der Schlagbaumstraße - möglicherweise über eine mitgebrachte Leiter. Sie entfernten einige Dachpfannen sowie Deckenplatten und gelangten so in die Post- und Lottofiliale im Inneren des Gebäudes. Hier legten sie Tabakwaren zum Abtransport bereit, ließen diese jedoch letztlich dort zurück. Möglicherweise wurden die Täter durch die auslösende Alarmanlage gestört. Unerkannt flüchteten die Einbrecher daraufhin vom Tatort. Ob sie dennoch Beute gemacht haben, ist derzeit unklar.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

