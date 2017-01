POL-DO: Rettungswagenbesatzung mit Baseballschläger bedroht

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.:0101

Am heutigen Dienstagmorgen (24. Januar, 08.15 Uhr) wurde die Besatzung eines Rettungswagens, in Lünen an der Virchowstraße, auf ihrem Weg zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus, im Hausflur, mit einem Baseballschläger bedroht.

Zeugenaussagen zufolge eilten die Retter zu einer Dachgeschosswohnung als ihnen plötzlich ein 68-jähriger Lüner, in der ersten Etage, mit einem Baseballschläger den Aufgang verwehrte. Dieser gestikulierte wild mit dem Baseballschläger vor dem Gesicht einer Rettungskraft. Nach kurzer Zeit verschwand der Aggressor wieder in seiner Wohnung. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Retter nahmen zunächst ihren Einsatz wahr und zogen im Anschluss polizeiliche Hilfe hinzu.

Die Polizeibeamten suchten unverzüglich die Wohnung des aggressiven Seniors auf. Eigenen Angaben nach wollte der 68-jährige lediglich im Hausflur für Ruhe sorgen. Der selbstgeschnitzte Baseballschläger des selbsternannten Ordnungshüters wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell