POL-DO: Lünen, Karl-Marsiske-Straße Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.:0096

Unbekannte Täter sind am Freitag, 20. Januar 2017, zwischen 07:30 und 12:25 Uhr in ein Einfamilienhaus in Lünen in der Karl-Marsiske-Straße eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich der oder die unbekannte/-n Täter Zugang über ein Fenster an der Rückseite des Hauses. Die Täter durchwühlten Räume und Mobiliar. Mit Ihrer Beute, in diesem Fall Bargeld und Schmuck, flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441 zu melden.

Um den Einbrechern ihr kriminelles Handwerk zu legen, rät ihre Polizei:

Auch wenn Sie nur kurz weggehen, schließen Sie ihre Haus-/ Wohnungstür so oft wie möglich ab. Eine nur ins Schloss gezogene Tür öffnet der Täter in Sekundenschnelle. Auch gekippte Fenster verstehen Einbrecher als Einladung, in ihr Haus einzusteigen.

Halten Sie die Hauseingangstür in Mehrfamilienhäusern auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie vor dem Drücken des Türöffners, wer ins Haus will. Lassen Sie nur Personen ein, die zu ihnen wollen oder die "ins Haus gehören".

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell