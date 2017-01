POL-DO: Lünen, Bahnstraße Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.:0094

Unbekannte Täter sind am Samstag, 21. Januar 2017, zwischen 15 und 20:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Lünen in der Bahnstraße eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich der oder die unbekannte/-n Täter Zugang über ein Fenster in der ersten Etage des Hauses. Die Täter durchwühlten Räume und Mobiliar. Mit Ihrer Beute, in diesem Fall Schmuck, flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441 zu melden.

Ihre Polizei rät:

Lassen Sie sich von ihrer Polizei beraten. Machen Sie es Einbrechern so schwer wie möglich, denn: ein Einbruch in Ihr Zuhause bringt unter Umständen nicht nur materielle Schäden mit sich. Viele Wohnungsinhaber empfinden die Tatsache, dass Einbrecher in "Ihre Vier-Wände" eingedrungen sind, noch lange nach der Tat als psychisch belastend.

Informationen zur Sicherung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung und über geeignete Wertbehältnisse erhalten Sie bei unserem Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz. Hier können Sie sich unter anderem über einbruchhemmende Produkte informieren. Unsere Experten zeigen die Schwachstellen Ihre Hauses/Ihrer Wohnung auf und beraten Sie bezüglich der notwendigen Abhilfe. Sie erreichen Sie bezüglich einer technischen Beratung unter den Nummern 132-7950.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell