POL-DO: Fußgänger nach Zusammenprall mit Fahrradfahrer flüchtig - Fahrradfahrer schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.:0092

Am gestrigen Sonntagnachmittag (22. Januar) kam es gegen 14 Uhr zu einem ungewöhnlichen Zusammenstoß zwischen einem unbekannten Fußgänger und einem 44-jährigen Fahrradfahrer auf der Phoenixseepromenade in Dortmund-Hörde.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es kurz vor dem Unfallgeschehen zu einer verbalen Auseinandersetzung, zwischen dem in der Folge verunfallten Radfahrer und zwei Fußgängern. Während dieses Wortwechsels in der Vorbeifahrt übersah der Radfahrer einen ihm entgegen kommenden Fußgänger. Im Anschluss an den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer auf den Asphalt und blieb benommen liegen.

Der 44-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Zeugenaussagen zur Folge gab der bislang unbekannte Fußgänger an, dass man den Radfahrer ruhig liegen lassen solle und setzte seinen Weg ungerührt fort.

Der flüchtige Passant wird wie folgt beschrieben:

- Männlich, 187cm groß, korpulente Statur, ca. 45 Jahre alt

Er trug zur Unfallzeit eine dunkle Wintermütze und Jeans, sowie eine Hellgraue Jacke.

Die Polizei fragt nun: "Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den flüchtigen Fußgänger, dessen Identität oder den Aufenthaltsort geben?" Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache Hörde unter der Rufnummer 0231 132 1421.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell