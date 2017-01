POL-DO: Eigentümerin hört verdächtige Geräusche und bemerkt Einbrecher - drei Festnahmen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0088

Am Freitagabend (20. Januar) gegen 19 Uhr hat die Eigentümerin eines Einfamilienhauses in Dortmund-Huckarde verdächtige Geräusche an ihrer Haustür vernommen. Als sie nachsah, flüchteten die Täter in einem weißen Ford Fiesta mit quietschenden Reifen aus dem Heilsberger Weg. Geistesgegenwärtig rief die 59-Jährige ihren ebenfalls im Haus befindlichen Sohn dazu. Der 32-Jährige konnte noch erkennen, wie der Pkw ohne Licht und mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr. Nicht allzu weit vom Tatort entfernt, in der Roßbachstraße, kontrollierte eine Polizeistreife nun einen auf die Beschreibung passenden Ford Fiesta. Und die Kontrolle hatte es in sich. Alle drei Insassen waren polizeibekannt und schon mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Zudem bestand gegen den Beifahrer ein Haftbefehl. Im Fahrzeug konnten die Beamten typisches Einbruchswerkzeug auffinden. Ferner nutzten die Insassen den Pkw ohne gültigen Versicherungsschutz.

Die drei Männer im Alter von 19, 22 und 26 Jahren wurden vorläufig festgenommen und zur nächsten Polizeiwache gefahren. Die Ermittlungen dauern an.

