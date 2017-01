POL-DO: Vier Festnahmen nach Schlägerei in der Steinstraße

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0087

Am gestrigen Samstagabend (21. Januar) haben vier junge Männer am Nordausgang des Hauptbahnhofs in der Quadbeckstraße einen 18-jährigen Duisburger zusammen geschlagen. Die Polizei konnte wenig später vier Tatverdächtige festnehmen. Dabei leisteten die alkoholisierten Männer erheblichen Widerstand.

Nach bisherigen Erkenntnissen ging der 18-Jährige gegen 20.20 Uhr über die Steinstraße in der nördlichen Dortmunder Innenstadt. In Höhe der Quadbeckstraße kamen die vier Männer direkt auf ihn zu. Ohne Vorwarnung attackierte ihn die erste Person mit einer Kopfnuss. Ehe er sich versah, schlugen die anderen drei wechselseitig auf ihn ein. Die Männer flohen anschließend über die Steinstraße in Richtung Osten. Wenig später wurden sie hier von einer Polizeistreife erkannt und kontrolliert. Und auch hier zeigte die Gruppe das gleiche Verhalten und attackierte die Beamten. Nun war der Abend für das Quartett gelaufen. Die Beamten nahmen die Männer im Alter zwischen 19 und 22 Jahren in Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell