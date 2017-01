POL-DO: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf der A 46 bei Hagen - Autobahn in Richtung Iserlohn gesperrt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0083 Am heutigen Freitag (20. Januar) kam es gegen 12.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A 46 bei Hagen. Nach ersten Erkenntnissen durchbrach ein in Richtung Hagen fahrender Lkw die Leitplanke der Autobahn. Der Sattelzug kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Fahrer in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Derzeit finden Bergungsarbeiten statt. Die A 46 ist ab dem Kreuz Hagen bis zur Anschlussstelle Hagen-Hohenlimburg voraussichtlich bis 20 Uhr gesperrt. Wir berichten nach.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell