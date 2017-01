POL-DO: Mitfahndungsersuchen der Polizei Bückeburg nach mutmaßlichem EC-Karten-Betrug

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0081

Die Polizei Bückeburg sucht aktuell mit einem Lichtbild nach zwei mutmaßlichen Betrügern.

Unbekannte Täter hatten am 17. Oktober 2016 einer 80-jährigen Frau in Obernkirchen (Niedersachsen) unter anderem die EC-Karte gestohlen. Noch am gleichen Tag wurde die Karte an einem Geldautomaten auf der Mallinckrodtstraße in Dortmund eingesetzt.

Nun sucht die Polizei Hinweise zu den abgebildeten Personen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Bückeburg unter 05722/95930.

