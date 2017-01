POL-DO: Verkehrsunfallflucht am 3. Januar in der Zillestraße - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0079

Nach einer Verkehrsunfallflucht am 3. Januar in der Zillestraße sucht die Polizei nun Zeugen. Ein 56-jähriger Fußgänger verletzte sich dabei schwer.

Der 56-jährige Dortmunder machte am 18. Januar auf einer Polizeiwache in Dortmund Angaben zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach ging er am 3. Januar gegen 16.30 Uhr bei Grünlicht zu Fuß über die Fahrbahn der Zillestraße (Ecke Reichenberger Straße). Gleichzeitig fuhr ein Fahrzeug auf der Zillestraße in Richtung Barop. Dieses setzte seine Fahrt offenbar auch im Bereich des Fußgängerbereichs ungebremst fort, so dass der 56-Jährige zur Seite springen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei verletzte er sich schwer und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Pkw fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Bei dem flüchtigen Pkw handelte es sich vermutlich um einen blauen BMW der 3er Serie. Vermutlich hatte das Kennzeichen eine Städtekennung aus Dortmund oder Bochum.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache in Hombruch unter 0231-132-1521.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell