POL-DO: Schussabgabe in der Lüner Innenstadt: Mehrere Objekte durchsucht

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0078

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Dortmund

Im Zusammenhang mit der Schießerei in Lünen am 15.1.2017 konnten nunmehr die Beteiligten identifiziert werden.

Am heutigen Tag wurden mehrere Objekte in Castrop-Rauxel, Lünen, Dortmund, Kamen und Bergkamen mit der Unterstützung von Spezialeinsatzkräften durchsucht. Die Beschuldigten konnten nicht angetroffen werden. Waffen wurden ebenfalls nicht aufgefunden. Nach den Beschuldigten wird gefahndet. Die Ermittlungen dauern an.

Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Dortmund. Zuständige Staatsanwältin ist Sandra Lücke, Tel.0231/926-26121.

