POL-DO: Raub auf Supermarkt in Lünen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0069

Nach einem schweren Raub auf einen Supermarkt an der Münsterstraße in Lünen am Samstagabend (14.1.) sucht die Polizei Zeugen. Zwei Tatverdächtige flüchteten unerkannt.

Ersten Ermittlungen zufolge gingen zwei maskierte Männer gegen 20.45 Uhr zum Kassenbereich des Supermarktes nahe der Steinstraße. Einer stand offensichtlich Schmiere, der andere bedrohte die 45-jährige Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Als ein zweiter Mitarbeiter (32) daraufhin die Kasse öffnete, griff der Täter hinein und verstaute einen Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe in einem mitgebrachten Rucksack. Anschließend flüchtete das Duo erst nach Osten und dann in Richtung der Siedlung Thomas-Mann-Straße.

Zeugen beschreiben die beiden Männer wie folgt:

- etwa 18 Jahre alt - etwa 170 cm groß - sehr schmale Statur - kürzere schwarze Haare - dunkle Augenfarbe - Kleidung: schwarze Sturmmaske, dunkler Kapuzenpulli (Kapuze auf dem Kopf), dunkle Jogginghose - südländisches Aussehen

Der Haupttäter sprach akzentfreies Deutsch, trug dunkle Handschuhe und hatte einen dunklen Rucksack dabei.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell