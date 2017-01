POL-DO: Polizei kontrolliert Fahrzeugverkehr an Schulen und Kindergärten - eine Bilanz

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0066

Die Dortmunder Polizei hat in der vergangenen Woche an mehreren Tagen Verkehrskontrollen an Schulen und Kindergärten in Dortmund und Lünen durchgeführt.

Ziel der Maßnahme war und ist es, Verkehrsteilnehmer für diese Bereiche zu sensibilisieren und auf die Gefahren für alle Kinder hinzuweisen.

Von den kontrollierten Verkehrsteilnehmern wurden insgesamt fast alle mit polizeilichen Maßnahmen belegt. Hier die kurze (nachdenklich stimmende) Bilanz: 50 Fahrer der 57 kontrollierten Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs und erhielten die Gelegenheit, ein Verwarngeld zu entrichten. Zwei Strafanzeigen, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und drei Verwarngelder wegen sonstiger Verstöße schlossen sich an.

Der traurige Rekord in dieser Kontrollwoche lag bei 53 gefahrenen Stundenkilometern vor einem Kindergarten - erlaubt sind dort 30 km/h.

Darüber hinaus fuhr ein 33-jähriger Dortmunder im Bereich eines Schulweges mit 46 gemessenen Stundenkilometern, ebenfalls bei erlaubten 30 km/h. Bei seiner Kontrolle konnte er zudem keinen Führerschein vorweisen, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Kontrollen der Dortmunder Polizei werden auch zukünftig im Bereich von Schulen und Kindergärten durchgeführt.

Bitte denken Sie daran: Nehmen Sie Rücksicht auf unsere Kinder. Fahren Sie umsichtig in diesen sensiblen Bereichen. Rechnen Sie dort jederzeit mit unerwarteten Reaktionen der Kleinsten (Aussteigen an der Straßenseite, plötzliches auf die Fahrbahn laufen, ...). Wir möchten Kinder mit Sicherheit im Straßenverkehr begleiten - helfen Sie aktiv mit!

Siehe hierzu auch Pressemeldung lfd. Nr. 0049 vom 12.1.17: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3533712

