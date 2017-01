POL-DO: Beschwerden über Drogenhandel - Dealer durch Zivilfahnder festgenommen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0064

Mehrere Beschwerden über offenkundigen Drogenhandel in Dortmund, im Bereich der Straße "Grimmelsiepen", führten am Freitagabend (13. Januar 2017, 21.00 Uhr) dort und an der Wohnadresse eines Tatverdächtigen zu einem Polizeieinsatz.

Im Bereich "Grimmelsiepen" beobachteten Zivilfahnder einen 35-Jährigen aus Dortmund dabei, wie er auf einem Fußweg mutmaßlich Drogen an mehrere "Kunden" übergab. Bei einer anschließenden Kontrolle der "Kundschaft" des Tatverdächtigen, fanden die Einsatzkräfte in deren Auto Betäubungsmittel. Diese gaben gegenüber den Beamten auch an, dass sie die Drogen kurz vorher bei dem tatverdächtigen Dortmunder erworben haben wollten.

Als der 35-Jährige mit einem Auto wegfahren wollte, hielten die zivilen Teams den Tatverdächtigen an. Sein Versuch diverse Betäubungsmittel verschwinden zu lassen, schlugen fehl. In dem Auto befanden sich größere Mengen Betäubungsmittel (über 60 "Portionen"), eine niedrige vierstellige Summe Bargeld, ein Schlagring, ein sogenanntes "Samurai-Schwert", ein Holzknüppel und Pfefferspray.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnanschrift (Wilhelm-Schmidt-Straße) des 35-Jährigen konnten weitere Betäubungsmittel (vermutlich Marihuana) sichergestellt werden.

Der einschlägig polizeibekannte 35-Jährige kam zunächst ins Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Dortmund.

Er musste nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell