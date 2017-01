POL-DO: Tatverdächtige nach versuchter schwerer Räuberischer Erpressung festgenommen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0055

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund.

Im Rahmen eines durch die Dortmunder Staatsanwaltschaft und die Dortmunder Polizei geführten Ermittlungsverfahrens wegen versuchter schwerer Räuberischer Erpressung zum Nachteil eines Unternehmens aus dem Bereich des Lebensmittelhandels konnte die Dortmunder Polizei am 10.01.2017 drei Tatverdächtige im Alter von 43 und (2x) 46 Jahren in mehreren Städten in NRW festnehmen.

Im Rahmen des seit September 2016 laufenden Ermittlungsverfahrens hatten die Täter damit gedroht, Lebensmittel zu manipulieren und im Gegenzug Geldzahlungen zu erpressen versucht.

Zu Geldzahlungen kam es nicht. Durch die intensiven und umfangreichen Maßnahmen von Staatsanwaltschaft und Polizei wurden Gefährdungen für die Bevölkerung jederzeit ausgeschlossen.

Im Rahmen der Festnahmen der drei Tatverdächtigen aus NRW durchsuchte die Polizei auch mehrere Objekte und stellte umfangreiche Beweismittel sicher. Deren Auswertung und Untersuchung dauern ebenso noch an wie die Ermittlungen.

Die drei Tatverdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft.

Wir bitten um Verständnis, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details des Ermittlungsverfahrens bekannt gegeben werden, um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden. Daher bitten wir, von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen.

Zuständig ist die Staatsanwaltschaft Dortmund, Staatsanwalt Henner Kruse, Telefonnummer 926-26122.

