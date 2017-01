POL-DO: Unbekannte entwenden 26 Zaunelemente - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0052

Unbekannte haben am Wischlinger Weg in Dortmund 26 Elemente eines Gittermattenzaunes entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der Diebstahl wurde erst am 11. Januar entdeckt, der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Der Zaun befindet sich an einem dortigen Regenrückhaltebecken am Roßbach. Ersten Ermittlungen zufolge versuchten die unbekannten Täter offenbar, das Zufahrtstor zum Becken einzufahren. Dies gelang jedoch nicht. Anschließend entwendeten sie demnach die Zaunelemente, die insgesamt einen ungefähren Wert von 5.000 bis 6.000 Euro haben.

Haben Sie in dem Bereich verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet? Dann melden Sie sich bitte beim hiesigen Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

