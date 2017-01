POL-DO: Handtaschenräuber stach auf Geschädigte ein - Tatverdächtiger festgenommen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0050

Mit einem Messer stach gestern Abend, 12. Januar, ein Straßenräuber auf der Geleitstraße in Dortmund auf eine Frau ein. Anschließend flüchtete er mit ihrer Handtasche.

Den ersten Ermittlungen zur Folge ging die 53-jährige Dortmunderin gegen 22.30 Uhr über die Geleitstraße in Richtung S-Bahn-Haltestelle "Wickesweg". Plötzlich näherte sich von hinten ein Unbekannter und riss unter den Worten "Gib Tasche" an ihrer Handtasche. Die 53-Jährige hielt zunächst ihrer Handtasche fest und schlug mit dieser auf den Täter ein. Plötzlich zückte dieser ein Messer und stach mehrfach gezielt zu. Die Stiche konnte die Dortmunderin gerade noch mit dem linken Arm abwehren. Letztendlich musste sie dann ihre Handtasche loslassen. Der Täter flüchtete daraufhin über die Sendstraße in Richtung Westen. Augenscheinlich flüchtete eine weitere Person ebenfalls in Richtung Sendstraße. Durch die Abwehrbewegungen verletzte sich die 53-Jährige leicht am Arm und der Hand. Sie kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der Sofortfahndung hielten Einsatzkräfte einen 18-jährigen Mann aus Unna in Tatortnähe an. Bei dem Tatverdächtigen entdeckten die Beamten in dessen Jacke unter anderem Kleingeld und ein Ticket 1000, das der 53-Jährigen eindeutig zuzuordnen war. Ebenfalls unmittelbar in Tatortnähe fanden die Beamten zudem (nach Zeugenhinweis) die Handtasche der Dortmunderin.

Der 18-Jährige befindet sich mittlerweile im Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Dortmund.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell