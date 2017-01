POL-DO: Kontrollen von Schulbussen und Elterntaxis - eine kleine Bilanz

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0049

Polizeibeamte des Verkehrsdienstes der Dortmunder Polizei kontrollierten in den heutigen Morgenstunden (12.1.) Schulbusse und Elterntaxis im Bereich anliegender Schulen rund um die Kreuzstraße.

Hier eine kleine Bilanz des heutigen Einsatzes: Von Nichtkennzeichnung der Busse über mangelhafte Kennzeichnung und ungesicherte Kinder war alles dabei

Ein Bus mit 18 Sitzplätzen war mangelhaft gekennzeichnet. Neben der Kennzeichnung mit einem Zielschild an der Stirnseite mit der Aufschrift "Schulbus" fehlte auch die Linienkennzeichnung.

In einem weiteren Bus mit 14 Sitzplätzen waren 5 von 9 Kindern gänzlich ungesichert. Weil der Fahrer die Kinder alleine beförderte, konnten während der Fahrt offensichtlich keine Betreuungsmaßnahmen stattfinden. So waren die Kinder in der Lage, sich selber abzuschnallen.

Ein Kleinbus mit 9 Sitzplätzen und Taxi Kennzeichnung wurde für die Fahrt nach eigenen Angaben ersatzweise beauftragt. Hier waren keine Schulbusschilder vorhanden. 4 von 5 Kindern hatten keine vorgeschriebene Sitzerhöhung. Hier fehlten auch die Linienkennzeichnung, ein Feuerlöscher sowie die zusätzlichen Warnblinkleuchten im oberen Bereich des Fahrzeugs Hecks an beiden Seiten.

Die Polizeibeamten fertigten 4 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und informierten mit einem Bericht die Schulaufsichtsbehörde in Dortmund über die Feststellungen.

Ein sogenanntes Elterntaxi stellten die Beamten fest, in dem das Kind nicht ausreichend gesichert war. Eine Zahlkarte war die noch harmlose Folge, wenn man bedenkt, was im Falle eines Unfalls hätte passieren können.

Vor einer Förderschule war zu Beginn der Polizeikontrolle die Bushaltestelle durch Privat-Pkw (ebenfalls die sogenannten Elterntaxen) zugeparkt. Die Polizisten fertigten hier insgesamt 4 weitere Zahlkarten und wiesen die Eltern in Gesprächen darauf hin, wie gefährlich sich die Situation durch das Zuparken der Haltestelle für die Kinder gestalte.

Auch zukünftig wird die Polizei Dortmund im Nahbereich unterschiedlicher Schulen entsprechende Kontrollen durchführen.

Wir wollen, dass Ihre Kinder sicher zur Schule kommen. Helfen Sie mit: Beteiligen Sie sich aktiv an einem sicheren Schulweg für ihre Kinder! Beachten Sie die Verkehrsregeln!

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell