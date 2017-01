POL-DO: Überfall auf Kiosk an der Brunnenstraße - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0044

Nach einem Überfall auf einen Kiosk an der Brunnenstraße (nahe der Missundestraße) am Mittwoch (11.1.) sucht die Polizei Zeugen. Zwei Tatverdächtige flüchteten.

Ersten Ermittlungen zufolge betrat gegen 16.45 Uhr zunächst ein Mann den Kiosk und erkundigte sich bei der 51-jährigen Mitarbeiterin nach dem Preis einer Getränkeflasche. Dann verließ er den Laden und ein anderer Unbekannter kam herein. Dieser ging sofort auf die 51-Jährige zu, die hinter dem Verkaufstresen stand. Er bedrohte die Frau mit einem Messer und forderte Bargeld. In der anderen Hand hielt er eine weiße Plastiktüte. Als die Mitarbeiterin ihm das Geld in Höhe von mehreren Hundert Euro gegeben hatte, lief der mutmaßliche Räuber aus dem Kiosk. Gemeinsam mit dem anderen Mann, der während der Tat offenbar vor der Tür Schmiere gestanden hatte, flüchtete er auf der Brunnenstraße in Richtung Süden.

Laut Zeugenaussage sahen die beiden Männer wie folgt aus:

1. etwa 16 bis 20 Jahre alt, etwa 180 cm groß, sehr schlank, (möglicherweise leicht lockiges) dunkles Haar, Basecap mit gelber Aufschrift/gelbem Emblem, schwarze Jacke mit braunem Fell am Kragen, buntes Tuch vor dem Gesicht, sprach akzentfreies Deutsch

2. etwa 16 bis 20 Jahre alt, etwa 175 cm groß, stämmig gebaut, kurzes braunes Haar, dunkles Oberteil der Marke "Uncle Sam" und darunter ein tarnfarbenes Oberteil mit Kapuze über dem Kopf, sprach akzentfreies Deutsch

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell