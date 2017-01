POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Lünen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0043

Nach einem Einbruch in der Straße Am Diek in Lünen am gestrigen Dienstag (10. Januar) sucht die Polizei nun Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge hebelten Unbekannte in der Zeit von 9 bis 19.30 Uhr die Terrassentür des Einfamilienhauses auf. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Täter mehrere Zimmer und öffneten Schränke und Schubladen. Den Hund des Eigentümers sperrten sie im Flur ein. Die Einbrecher entkamen anschließend mit ihrer Tatbeute, in diesem Fall Bargeld, unerkannt.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132/7441.

Um den Einbrechern ihr kriminelles Handwerk zu legen, rät Ihre Polizei:

Auch wenn Sie nur kurz weggehen, schließen Sie ihre Haus-/ Wohnungstür so oft wie möglich ab. Eine nur ins Schloss gezogene Tür öffnet der Täter in Sekundenschnelle. Auch gekippte Fenster verstehen Einbrecher als Einladung, in Ihr Haus einzusteigen.

Aufmerksame Nachbarn sind Gold wert! Seien auch Sie ein fürsorglicher Nachbar, achten Sie auf unbekannte Personen und/oder auf verdächtige Situationen "nebenan". Rufen Sie in Verdachtsfällen sofort die Polizei über den kostenlosen Notruf 110. Informationen zur Sicherung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung und über geeignete Wertbehältnisse erhalten Sie bei unserem Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz. Hier können Sie sich unter anderem über einbruchshemmende Produkte informieren. Unsere Experten zeigen die Schwachstellen Ihres Hauses/Ihrer Wohnung auf und beraten Sie bezüglich der notwendigen Abhilfe. Sie erreichen uns für eine technische Beratung unter der Rufnummer 0231-132 7950.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell