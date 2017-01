POL-DO: Polizeipräsidium Dortmund / Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Polizei fahndete per Lichtbild nach mutmaßlichem Einbrecher - Tatverdächtiger in Vechta festgenommen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0041

Wie mit Pressemitteilung laufende Nummer 1416 berichtet (http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3478156) fahndete die Polizei per Lichtbild nach einem Tatverdächtigen, der in Dortmund-Mengede im Wohngebiet "Erdbeerfeld" für mehrere Einbrüche in Frage kam.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit konnte genau dieser Gesuchte am 9. Dezember in Lohne durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg direkt nach einem Wohnungseinbruch festgenommen werden. Aufmerksame Zeugen führten die niedersächsischen Kollegen auf die Spur des Tatverdächtigen. (Siehe auch: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/3511849)

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Vechta dauern diesbezüglich noch an.

"Somit stehen wir hier vor der Aufklärung einer Serie von Wohnungseinbrüchen in Dortmund. Ein gelungenes Beispiel für eine Ländergrenzen überschreitende Zusammenarbeit von Polizeibehörden. Ein deutliches Signal an alle mobilen Tätergruppen, dass sie mit uns zu rechnen haben." So Polizeipräsident Gregor Lange zu diesem Festnahmeerfolg.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell