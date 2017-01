POL-DO: Raub auf Taxi - Festnahme

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0034

In der Nacht von Sonntag auf Montag (9. Januar) haben zwei Täter einen Taxifahrer ausgeraubt. Kurze Zeit später erfolgte die Festnahme.

Gegen 3 Uhr stiegen zwei Männer an der Rheinischen Straße in Höhe Hausnummer 54 in das Taxi des 25-jährigen Dortmunders. Als Fahrtziel gaben die Männer die Missundestraße an. Dort angekommen nahm einer der beiden den Fahrer in den Schwitzkasten und forderte die Herausgabe seiner Geldbörse. Der andere Täter griff sich das Portemonnaie und beide flüchteten aus dem Taxi in Richtung Osten. Durch die gute Täterbeschreibung und einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Tatverdächtige in der Nähe festgenommen werden. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten die Geldbörse des Fahrers.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 18-jährigen Herner und einen 22-jährigen Mann aus Solingen. Die Polizei brachte sie in das Polizeigewahrsam.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell