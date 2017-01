POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Lünen

Riegel vor! Sicher ist sicherer. Bild-Infos Download

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0035

Nach einem Einbruch am Starweg in Lünen am vergangenen Freitag (6. Januar) sucht die Polizei nun Zeugen.

Unbekannte waren in der Zeit zwischen 17 und 20 Uhr in ein dortiges Haus eingebrochen. Sie hatten sich offenbar über ein Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft. Dort durchsuchten sie mehrere Zimmer und entkamen anschließend unerkannt mit ihrer Tatbeute - unter anderem Bargeld und Schmuck.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Haben Sie im Bereich des Tatortes zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Die Dortmunder Polizei möchte weiterhin Einbrüche verhindern und informiert umfassend über Einbruchsschutz. Denn jeder Einbruch ist einer zu viel. Rufen Sie unsere Experten für eine technische Beratung an: 0231-132-7950.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell