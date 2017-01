POL-DO: Couragierte Zeugen helfen jungen Mädchen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0031

Gegen 22.30 Uhr am Samstagabend (7.11) randalierte eine 31-jährige Frau in der U-Bahn Linie 42. Nachdem sie mehrere Fahrgäste angepöbelt hatte, ging sie gezielt und unvermittelt auf zwei junge Mädchen (16 und 17 Jahre aus Dortmund) zu und beleidigte sie massiv. An der Haltestelle Eisenstraße verließen die Mädchen die U-Bahn, um der Frau aus dem Weg zu gehen. Diese jedoch folgte den beiden auf den Bahnsteig. Drei aufmerksame Zeugen erkannten dies und stiegen ebenfalls aus. Als die U-Bahn weitergefahren war, schlug die offenbar geistig verwirrte Frau auf dem Bahnstein dem 16-jährigen Mädchen direkt mit der Handtasche auf den Kopf. Die drei männlichen Zeugen, die der Frau gefolgt waren, gingen direkt dazwischen und verhinderten Schlimmeres. Ein vorbeifahrender Streifenwagen nahm sich der aggressiven Randaliererin an und übergab die offensichtlich geistig verwirrte Frau in ärztliche Behandlung.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell