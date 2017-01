POL-DO: Wilder Westen in Lütgendortmund - Sheriffbüro sucht Pferdediebe

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0026

In der Nacht zu Heiligabend (24.12.2016) haben unbekannte Banditen ein lebensgroßes Plastikpferd mit Metallgerüst in Lütgendortmund gestohlen. Das bunt angemalte Hottehü stand auf einer Grünfläche vor der Germaniastraße 16-18. Am Standort blieben lediglich die einbetonierten, abgebrochenen Hufe zurück. Ein anonymer Anrufer hatte drei Gesetzlose mit dem Pferd im Bereich der Germaniastraße gesehen. Eine Beschreibung der Halunken ist nicht möglich.

Wer kann Hinweise zu den Pferdedieben geben? Bitte wenden Sie sich an das Sheriffbüro unter 0231-132-7441 (Kriminaldauerdienst Dortmund).

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell