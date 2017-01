POL-DO: Polizei bittet um Mithilfe: 83-jährige Frau vermisst

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0018

Seit Heiligabend (24.12.2016) wird die 83-jährige Helga Margot Puschnerus vermisst. Sie ist wohnhaft in der Kückshauser Straße in Dortmund-Syburg. Die ältere Dame wurde von ihrem Sohn als vermisst gemeldet. Bisherige Ermittlungen verliefen ergebnislos. Frau Puschnerus ist nach derzeitigem Erkenntnisstand gesund und orientiert. Es liegen derzeit keine Hinweise auf ein Kapitaldelikt vor. Auch suizidale Absichten sind aktuell nicht bekannt. Die Vermisste hat mögliche Bezugspunkte in der Stadt Hamm. Zudem soll es Personen geben, die Frau Puschnerus bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen (Arztbesuche usw.). Sie werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

