POL-DO: Drei Einbrüche seit Silvester in Lünen - Polizei sucht Zeugen

Seit Silvester hat die Polizei in Lünen drei Einbrüche verzeichnet. In allen Fällen sucht sie noch Zeugen.

Ein Einbruch wurde der Polizei am Silvestertag (31. Dezember) bekannt. Unbekannte hatten sich zwischen 20 Uhr am Vorabend und 11.45 Uhr an diesem Tag offenbar über die Terrassentür Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Ende der Bachstraße verschafft. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem einen Fernseher.

In der Silvesternacht schlugen Täter dann in der Mörikestraße zu. Dort gelangten sie zwischen 19 Uhr am 31. Dezember und 12.30 Uhr am 1. Januar über ein ausgehebeltes Fenster in die Räume. Nach Durchsuchung des Hauses entkamen der oder die Täter unter anderem mit elektronischen Geräten als Beute unerkannt.

Schließlich wurde der Polizei noch eine Tat am 2. Januar gemeldet. An der Bismarckstraße hatten Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner einer Wohnung zwischen 16 und 19.30 Uhr ausgenutzt. Der oder die Täter hebelten augenscheinlich ein Fenster der Erdgeschosswohnung auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend entkamen sie unerkannt - unter anderem mit Schmuck.

Haben Sie im Bereich der Tatorte etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst in Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

Die Dortmunder Polizei möchte weiterhin Einbrüche verhindern und informiert umfassend über Einbruchsschutz. Denn jeder Einbruch ist einer zu viel. Rufen Sie unsere Experten für eine technische Beratung an: 0231-132-7950

