POL-DO: Verkehrsunfallflucht auf der A 44 bei Unna: Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0003

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag (2.1.) auf der A 44 bei Unna sucht die Polizei Zeugen. Insgesamt fünf Insassen eines beteiligten Fahrzeugs sollen von der Unfallstelle geflüchtet sein.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 25-Jähriger aus Alsdorf gegen 12.25 Uhr mit seinem Mercedes auf der A 44 in Richtung Dortmund. Zwischen der Anschlussstelle Unna-Ost und dem Kreuz Dortmund/Unna wollte er nach eigenen Angaben vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Als es sich rechts jedoch staute, brach er den Fahrstreifenwechsel ab und lenkte wieder nach links. In dem Moment kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von hinten kommenden Peugeot. Dieser war ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen unterwegs und kam in Folge des Kontakts mit dem Mercedes von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen die Mittelschutzplanke und anschließend auf dem rechten Fahrstreifen gegen den Volvo eines 59-Jährigen aus Jever.

Eine 28-Jährige aus Alsdorf, Insassin im Mercedes des 25-Jährigen, verletzte sich leicht und kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Die Insassen des Peugeot - laut Zeugenangaben fünf Männer - wollten das Eintreffen der Polizei vor Ort offenbar nicht miterleben. So verließen sie nach dem Unfall das auf dem Verzögerungsstreifen liegen gebliebene Fahrzeug, kletterten über die Schutzplanke und flüchteten in die Büsche neben der Fahrbahn. Den Pkw, an dem offenbar gefälschte Kennzeichen angebracht waren, ließen sie an der Unfallstelle zurück. Zwecks Spurensicherung stellten ihn die Beamten sicher.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 6.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es vorübergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Eine eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen, auch mithilfe eines Hubschraubers, verlief ergebnislos.

Laut Zeugenangaben war der Fahrer des Peugeot etwa 30 bis 40 Jahre alt, 170 cm groß und schlank. Er hatte einen Bart, trug eine (möglicherweise blaue) Jacke sowie eine Jeans.

Auch die anderen Personen sollen etwa so groß gewesen sein wie er, dunkle Haare gehabt haben und südländischer, möglicherweise albanischer Herkunft gewesen sein. Eine Person aus der Gruppe soll einen roten Kapuzenpulli und darüber eine blaue Jacke getragen haben, eine andere trug eine braune Jacke.

Zeugen melden sich bitte bei der Autobahnpolizeiwache in Kamen unter 0231-132-4521.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell