POL-DO: Mutmaßliches Räuber Trio festgenommen - Haftbefehl erlassen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1651

Die Dortmunder Polizei hat am Dienstag (27.12.) in der nördlichen Innenstadt zwei mutmaßliche Räuber festgenommen. Einen zunächst flüchtigen Dritten konnten sie im Rahmen der Ermittlungen wenige Stunden später ebenfalls identifizieren. Ein zweiter Raub am Abend zuvor (26.12.) steht offenbar ebenfalls im Zusammenhang mit dem Trio.

Ersten Ermittlungen zufolge verließ ein 28-Jähriger gegen 3.30 Uhr einen Kiosk an der Mallinckrodtstraße, nahe der Schleswiger Straße. Hierbei hielt er einen Geldschein in der Hand. Plötzlich stand ein Mann vor ihm, der den Schein entriss. Als der 28-Jährige das Geld zurückforderte, schlug und trat der Unbekannte ihn, so dass er zu Boden fiel. Zwei weitere Männer kamen hinzu und schlugen ebenfalls auf den am Boden Liegenden ein. Als es dem 28-Jährigen kurz darauf gelang aufzustehen, bedrohte ihn einer der Männer mit einem Messer und forderte weitere Wertsachen. Doch anstatt diese auszuhändigen, flüchtete der Angegriffene.

Im Rahmen der Fahndung entdeckten Polizisten zwei der mutmaßlichen Räuber (32,33) im Bereich der Bornstraße und nahmen sie vorläufig fest. Der dritte Tatverdächtige blieb zunächst flüchtig.

Ermittlungen ergaben wenige Stunden später den Hinweis auf die Identität des 33-jährigen dritten Tatverdächtigen.

Den noch andauernden Ermittlungen zufolge, dürften die Männer auch für ein Raubdelikt am Abend zuvor (26.12.) verantwortlich sein. Bei diesem bedrohten drei Männer gegen 22 Uhr einen 20-Jährigen im Bereich der Braunschweiger Straße mit einem Messer. Dabei hielt ein Täter den 20-jährigen von hinten fest, ein anderer entwendete ihm Handy und Geldbörse. Anschließend flüchteten sie.

Ein Richter erließ Haftbefehle gegen das Trio.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell