POL-DO: Auseinandersetzung in Dortmund-Mengede: Geschädigter nach Körperverletzung gesucht

Ungewöhnlicher Aufruf: Nach einer Auseinandersetzung am 1. Weihnachtstag in Dortmund-Mengede sucht die Polizei nach dem Geschädigten einer Körperverletzung.

Gegen 3 Uhr waren Beamte am 25. Dezember zu einer Kneipe an der Straße Am Amsthaus gerufen worden. Vor der Lokalität sei es zu einer Schlägerei gekommen, gab eine Zeugin an. Als die Beamten eintrafen, sahen sie noch wie sich mehrere Personen in verschiedene Richtungen entfernten. Die Zeugin erklärte den Beamten, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sei. Einer der beiden hätte auf den anderen eingeschlagen. Der Täter sei - ohne Oberbekleidung - geflüchtet.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung entdeckten die Beamten in einem nahegelegenen Park einen Mann, auf den die Zeugenbeschreibung zutraf - und der sich teilweise seiner Kleidung entledigt hatte. Als er die Beamten sah, ging er mit einem Korbstuhl von unbekannter Herkunft auf sie los. Sie konnten ihn jedoch zu Boden sprechen und ihm Handfesseln anlegen. Nach einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest, der mit fast zwei Promille deutlich positiv ausfiel, ging es für den 21-jährigen Dortmunder erst einmal ins Polizeigewahrsam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er von dort wieder entlassen.

Einen Tatverdächtigen gibt es damit. Allerdings verließ auch der Geschädigte, den der 21-Jährige geschlagen hatte, offenbar die Örtlichkeit. Ihn konnten die Beamten nicht mehr antreffen. Daher bittet die Polizei den Mann, sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441 zu melden.

