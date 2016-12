POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Dortmund-Huckarde

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1646

Nach einem Raub in Dortmund-Huckarde am heutigen Dienstagmorgen (27. Dezember) sucht die Polizei Zeugen. Die Tat geschah am Bushof Huckarde an der Oberfeldstraße.

Gegen 7.30 Uhr war dort ein 59-jähriger Dortmunder unterwegs. Plötzlich wurde er von zwei unbekannten Männern angerempelt, die ihm daraufhin seine Tasche entrissen. Mit dieser flüchteten sie anschließend in Richtung Huckarder Allee. Mit der Tasche erbeuteten sie unter anderem ein Mobiltelefon, Bargeld und Debitkarten.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Sie werden wie folgt beschrieben: Ein Täter war ca. 175 bis 180 cm groß, schlank und ca. 20 Jahre alt. Er trug eine schwarze Jacke mit einem weißen Streifen entlang der Ärmel, eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Jogginghose, einen gelb-schwarzen Schal sowie schwarze Sneakers. Der zweite Unbekannte war ebenfalls 175 bis 180 cm groß, schlank und ca. 20 Jahre alt. Er war mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, einer bordeauxroten Jogginghose und grau-weißen Sneakers bekleidet.

Zeugen melden sich bitte beim hiesigen Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell