POL-DO: Mutmaßlicher Pkw-Aufbrecher in Dortmunder Innenstadt festgenommen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1643

Die Polizei Dortmund hat am Montagabend (26.12.) im Innenstadtbereich einen mutmaßlichen Pkw-Aufbrecher vorläufig festgenommen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Beamten alarmiert.

Ersten Ermittlungen zufolge hörte ein 35-jähriger Dortmunder gegen 20.05 Uhr ein lautes Geräusch vor einem Wohnhaus am Ostwall, nahe der Arndtstraße. Als er aus dem Fenster seiner Wohnung sah, entdeckte er einen Mann. Dieser versuchte offenbar mehrfach, die Scheibe eines dort geparkten VW einzuschlagen. Als ihm dies mithilfe eines Steins gelungen war, griff er ins Fahrzeuginnere und entwendete demnach ein Navigationsgerät. Anschließend flüchtete der Mann über die Straße Olpe in Richtung Westen.

Etwa in Höhe der Unterführung Burgtor kontrollierten Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung einen Mann, auf den die Zeugenbeschreibung passte. Der 35-Jährige, der offenbar aus einer psychiatrischen Klinik abgängig war, hatte leichte Verletzungen an der Hand. Zudem trug er ein entsprechendes Navigationsgerät bei sich. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er zurück in die Klinik gebracht.

