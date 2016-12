POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Lünen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1637

Nach einem Einbruch am Lilienweg in Lünen am Donnerstag (22. Dezember) sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte hatten die Abwesenheit der Bewohner am Abend - etwa zwischen 18 und 24 Uhr - ausgenutzt. Der oder die Täter waren offenbar über eine Regenrinne auf den Balkon eines Hauses dort gelangt. Von dort aus verschafften sie sich Zugang zu den Räumlichkeiten und durchsuchten sie. Anschließend flüchteten sie vermutlich über eine Tür im Erdgeschoss. Dabei nahmen sie nach ersten Erkenntnissen Bargeld mit.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Haben Sie im Bereich des Tatortes Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses/Ihrer Wohnung (z. B. Haus-und Wohnungseingangstüren, Balkon- oder Terrassentüren, Fenster, Kellerzugänge) durch den Einbau von geprüfter Sicherungstechnik. Gut gesicherte Türen und Fenster aufzuhebeln, kostet den Täter Zeit und verursacht Lärm.

Sichern Sie auch Fenster und Balkontüren in den oberen Stockwerken, denn Einbrecher sind manchmal wahre Kletterkünstler. Leitern, Gartenmöbel, Kisten, Mülltonnen, Rankgerüste usw. können als Kletterhilfen dienen.

Auf gute Nachbarschaft! Achten Sie auf unbekannte Personen und/oder auf verdächtige Situationen "nebenan". Alarmieren Sie in Verdachtsfällen sofort die Polizei über den Notruf 110.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell