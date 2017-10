POL-F: 171009 - 1089 Frankfurt-Westend: Vermummte Einbrecher erbeuten Tresor

Frankfurt (ots) - (ka) Am Sonntagabend verschafften sich fünf vermummte Männer Zutritt in ein Bürogebäude in der Eschersheimer Landstraße. Sie flüchteten anschließend mit ihrer Beute, einem 375 Kilogramm schweren Tresor.

Gegen 21.30 Uhr hebelten die Männer die Türen zu dem Bürogebäude und dem Büro selbst auf. Dort durchsuchten sie diverse Räume nach Wertvollem. In einem Raum fanden sie einen 375 Kilogramm schweren Tresor, den sie in einem, vor dem Gebäude geparkten, Transporter verstauten und anschließend in unbekannte Richtung davonfuhren. In dem Tresor befanden sich mehrere Zehntausend Euro Bargeld.

Die fünf Männer sollen während des Einbruchs schwarze Sturmhauben getragen haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069 / 755 - 53111 entgegen.

