POL-F: 170808 - 867 Frankfurt-Griesheim/Gutleutviertel: Pkw aufgebrochen

Frankfurt (ots) - (ne) In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte sich an geparkten Fahrzeugen in der Auerhahnstraße und am Untermainkai zu schaffen gemacht.

Im Gutleutviertel hatten es die Diebe auf einen Audi abgesehen, bei dem sie die Seitenscheibe einschlugen und in der Folge das Navigationsgerät herausbauten. In Griesheim manipulierten unbekannte Täter am Türschloss einer B-Klasse um anschließend das Fahrzeug zu öffnen, jedoch wurde nichts aus dem Wagen entwendet. Das Gleiche führten die Langfinger an drei weiteren Pkw durch, die in der Nähe der B-Klasse geparkt standen.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

